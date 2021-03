Espagne : les terrasses de Madrid accueillent de nombreux Français

En Espagne, les bars et restaurants ont rouvert et les Français en profitent. Ils étaient des centaines dans les rues de Madrid les 13 et 14 mars.

À Madrid, les bars et restaurants sont ouverts et, par centaines, de jeunes Français prennent l'avion vers la capitale de l'Espagne pour retrouver le plaisir d'un verre en terrasse. "On peut sortir dans les bars, c'est vraiment sympa" ; "On est là pour respirer parce que tout est fermé en France", confient des Français à la télévision espagnole TVE. "Comparé à la France, tout est mieux ici. On peut vivre, se balader dans les rues, manger dans les restaurants et boire dans les bars", assure un autre.

Le frisson de la vie d'avant

Durant les trois derniers mois, sur certains comparateurs, les recherches de vols entre la France et Madrid ont augmenté de plus de 700%. Face à cet afflux, les autorités locales restent prudentes : le couvre-feu dès 23 heures reste en vigueur et les réunions à son domicile restent interdites.