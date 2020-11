Espagne : la Catalogne rouvre progressivement ses bars et restaurants

Les patrons de bars et de restaurants catalans trépignent à l’idée d’être lundi 23 novembre : leurs établissements vont pouvoir rouvrir, contrairement à ceux du voisin français. Depuis Barcelone (Espagne), la journaliste de France Télévisions Élise Gazengel fait le point. "La réouverture des bars et restaurants est bien prévue pour le 23 novembre, cependant il y a aura une limitation d’affluence et d’horaire, tout comme les cinémas et les théâtres", explique t-elle.

Un plan de désescalade prévu

"La région estime pouvoir lâcher du lest grâce à ses bons résultats et prépare un plan dit de désescalade par phase", décrit Élise Gazengel. Tous les quinze jours, les restrictions seront moindres par rapport à la quinzaine précédente. "La Catalogne reste tout de même vigilante. Dès lundi, chaque voyageur arrivant en Espagne dans un port ou dans un aéroport devra présenter un PCR négatif sous peine d’amende." À l’inverse, le Portugal vient de renforcer ses restrictions face à une situation qualifiée "d’extrêmement préoccupante", détaille la journaliste.