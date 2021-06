Epidémie de Covid-19 : la France passe au vert

Des services hospitaliers moins saturés, un nombre de nouveaux malades qui baisse et une vaccination qui s'accélère : les voyants de l'épidémie passent enfin au vert. La France a le plus bas taux d'incidence depuis septembre. 27 départements ici en vert sont passés sous le seuil de 50 cas pour 100 000 habitants. 2 394 personnes sont en réanimation, bien en-dessous du seuil des 3 000 au début du couvre-feu fin octobre.

Le nombre de cas positifs en baisse

Dans certains hôpitaux et cliniques, on respire enfin. Dans la clinique francilienne d'Ambroise Paré à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), il n'y a plus qu'un patient Covid, alors qu'il y a un mois, un service entier de chirurgie leur était entièrement destiné. Les patients habituels peuvent désormais revenir. Le nombre de cas positifs est lui aussi en baisse, et devrait prochainement passer sous la barre des 5 000, synonyme pour le gouvernement d'une épidémie contrôlée.

