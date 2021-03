Épargne : les petites donations bientôt défiscalisées ?

Les Français ont épargné 130 milliards d’euros en 2020. Pour relancer la consommation, et pousser à dépenser cet argent qui dort, le gouvernement veut encourager les petites donations défiscalisées, de quelques milliers d’euros, et ponctuels. “Je trouve ça très bien, ça permet de défiscaliser plus d’argent quand on en a un peu, le donner aux enfants”, estime un passant. Selon Me Nathalis Couzigou-Suhas, notaire, de plus en plus de personnes sollicitent les notaires pour se renseigner sur la possibilité de faire des dons, “ce qui traduit vraiment une volonté des générations plus âgées d’aider les générations plus jeunes”.

Une décision prise sous peu

La loi permet aujourd’hui à un parent de donner en 15 ans près de 132 000 euros à un enfant. Un grand-parent peut donner près de 32 000 euros sur la même période. Le ministère de l’Economie précise, mardi 30 mars, que cette proposition devrait être arbitrée dans les jours qui viennent.