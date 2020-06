Épargne : les Français ont aussi confiné leur argent

Les Français ont plus d'argent disponible après la crise sanitaire qu'avant. Cela semble paradoxal, et pourtant, les comptes bancaires n'ont jamais été aussi garnis. Épargner plutôt que consommer, la tendance est nette. 55 milliards d'euros ont été mis de coté pendant le confinement, alors que la consommation chutait de plus de 30%.

13,5 milliards d'euros placés dans le livret A en quatre mois

"Les achats de nécessité, comme l'alimentation, ont été fait, mais tous les achats additionnels que l'ont fait d'habitude, lorsque que l'on va dans un centre commercial ou qu'on se promène, n'ont pas eu lieu", explique Cyrille Chartier-Kastler, fondateur de Good Value for Money. Où les français ont-ils mis leur argent ? Majoritairement, sur le livret A, avec 13,5 milliards d'euros collectés en quatre mois, ce qui est plus que sur toute l'année 2019. À l'inverse, l'assurance-vie a moins séduit les épargnants. "Qui a envie d'aller acheter sans compter au moment où le ministre de l’Économie nous prévient qu'il pourrait y avoir 800 000 suppressions d'emploi dans les mois à venir", précise l'éditorialiste Alexandra Bensaïd, présente sur le plateau du 20 Heures.