Entreprises : malgré le déconfinement, la reprise est timide

Les machines tournent à nouveau, mais au ralenti. Depuis le déconfinement il y a un mois, les 32 salariés d’un usine qui fabrique des pièces métalliques pour les paquebots et les engins agricoles ont tous retrouvé leurs postes. Mais les commandes restent insuffisantes. "J’ai 24 ans de boite, je n’ai jamais vu ça. Normalement, à longueur de journées, les bécanes tournent. Et là, on se retrouve bien souvent avec deux-trois bécanes qui ne sont même pas en mouvement", explique l’un des employés.

"Une période charnière"

2020 avait pourtant très bien commencé pour ce sous-traitant, avec un carnet de commandes fourni. Mais la reprise est trop lente. Le patron craint qu’elle ne dure au-delà de septembre. "Ça va être une période charnière pour prendre des décisions pour l’avenir de l’entreprise", assure Roger Lucas.