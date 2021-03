Enquête : ces coachs et thérapeutes qui profitent du Covid-19

En quelques clics, en cherchant sur internet des informations sur le coronavirus, des vidéos de coachs, de pseudo-médecins et thérapeutes alternatifs font leur apparition. Les personnalités clivantes de Thierry Casasnovas, le pape du crudivorisme, Jean-Jacques Crèvecoeur, un complotiste, ou encore le médecin suisse Christian Tal Schaller, ont vu leur nombre d’abonnés bondir depuis le début de la pandémie, et se comptent désormais en centaines de milliers. Christian Tal Schaller, que France Télévisions a rencontré dans sa maison de Montélimar (Drôme), ne croit ni aux masques, ni aux tests, ni aux vaccins. Selon lui, les doses de vaccin anti-Covid feraient partie d’un complot mondial. "Dans les vaccins, il y a des nanoparticules, et ces nanoparticules vont faire une sorte de puce, vous serez pucés, ça veut dire qu’ensuite, grâce à la 5G, et aux satellites, les gens seront sous contrôle", affirme-t-il.

Des pratiques pouvant être dangereuses

Les chaînes de ces nouveaux influenceurs ne proposent pas seulement des vidéos gratuites, mais aussi des stages ou formations payants. Thierry Casasnovas propose par exemple dans une vidéo une recette pour améliorer son immunité et lutter contre le Covid-19 à base de jeune et d’un régime crudivore. Il propose également dans cette même vidéo une promotion pour ses formations. Une méthode qui pourrait être dangereuse selon un témoin anonyme rencontré par les équipes de France 2.

Parmi nos sources

Le rapport du ministère de l’intérieur sur les dérives sectaires : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Marlene-Schiappa-renforce-la-lutte-contre-les-derives-sectaires

Yoann Montigaud : chercheur en nanoparticules à l’université Claude Bernard Lyon 1 et administrateur du Groupe Vaccins France : informations et discussions

Analyse du nombre d’abonnés mois après mois sur les réseaux sociaux via l’outil Social Blade : https://socialblade.com/

Nous avons aussi eu recours à des sources dont nous souhaitons protéger l’anonymat.

Liste non exhaustive.