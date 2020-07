En quête d’emploi, les jeunes se retrouvent sans solution

Chaque jour, Inès Chellat fait les mêmes démarches. Elles multiplient les envois de CV et autres lettres de motivation pour tenter de décrocher un emploi. Une détermination qui n’est malheureusement pas récompensée par des résultats. Tous ces refus la font douter. "C’est forcément difficile parce qu’à certains moments, on se pose des questions sur soi-même, sur ‘est-ce que j’ai un bon profil, est-ce que j’ai bien fait de faire tel et tel choix dans ma vie'", confie-t-elle.

L’impact de la crise sanitaire

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a directement touché le monde du travail. De nombreuses entreprises ont gelé les recrutements et notamment les alternances, une option très recherchée chez les jeunes. Face à l’absence de travail, certains étudiants sont dans l’obligation d’annuler leurs vacances pour faire des économies qui permettront de vivre durant la prochaine année scolaire.

