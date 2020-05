EN IMAGES. Déconfinement : en Ile-de-France, le retour dans les transports se fait sans problème majeur

Les opérateurs craignaient un afflux de voyageurs avec la fin du confinement, d'autant que le service n'est encore assuré qu'à 75% à la RATP et 60% pour les trains de banlieue de la SNCF.

Une frayeur pour commencer la journée, mais c'est à peu près tout. La reprise des transports publics s'est, dans l'ensemble, bien passée lors de la matinée du déconfinement, lundi 11 mai, en Ile-de-France, ont constaté la RATP et la SNCF.

"Aucun incident majeur n'a été constaté sur le réseau ce matin", a indiqué la RATP dans un communiqué, ajoutant que "les retours du terrain montrent un respect global des consignes sur le réseau".

Des trains bondés en tout début de matinée

Tôt dans la matinée, des images diffusées par BFMTV ont montré une rame de la ligne 13 du métro parisien complètement bondée, et dans laquelle il était impossible de respecter les gestes barrières. La RATP a fait état d'"incidents d'exploitation localisés (...) à l'ouverture du réseau sur la ligne 13", mais relève que "l'incident a été rapidement résolu suite à l'intervention des mainteneurs". De fait, comme l'a constaté notre envoyée spéciale, les rames suivantes étaient peu remplies.

je suis dans la ligne 13 direction St Denis et il n’y a quasiment personne. #deconfinementjour1 pic.twitter.com/3y8B5faCCt — Elise Lambert (@lambert_elise) May 11, 2020

La SNCF a fait le même constat. "Les premiers trains du matin étaient un peu plus chargés sur le RER B, mais la situation est restée sous contrôle", a indiqué un porte-parole. "Plus de 97% de nos trains de ce matin avaient une affluence faible ou très faible", a précisé un de ses collègues.

En revanche, dans l’autre sens, le #RERB est quasi-vide, entre châtelet et Gare du Nord. Dans l’ensemble, peu de fréquentation ce matin du #deconfinementjour1 #COVID19 pic.twitter.com/d39pfaez1f — Yahoo Actualités (@YahooActuFR) May 11, 2020

Plus généralement, l'autorité régionale Ile-de-France Mobilités a confirmé avoir relevé "quelques problèmes ponctuels très tôt le matin, dans la première demi-heure", qui ont vocation à être réglés les jours prochains en adaptant le service, selon un porte-parole.

Masques et distribution de gel

Les opérateurs craignaient un afflux de voyageurs avec la fin du confinement, d'autant que le service n'est encore assuré qu'à 75% à la RATP et 60% pour les trains de banlieue de la SNCF, car le respect des règles de distanciation réduit la capacité d'environ 80%. La RATP comme la SNCF constatent que le port du masque est largement majoritaire et respecté par ses voyageurs, la SNCF estimant que 95% des voyageurs en sont dotés.

Dans le métro, des autocollants pour garder ses distances. Tout le monde dans ma rame porte un masque. #deconfinementjour1 pic.twitter.com/LX9x8vtZzI — Elise Lambert (@lambert_elise) May 11, 2020

Dans certaines stations, du gel hydroalcoolique et des masques étaient distribués aux voyageurs.

A Châtelet les Halles, ce jeune homme ne distribue pas de la bière mais... du gel hydroalcoolique. #deconfinementjour1 pic.twitter.com/w66ZzQZLM0 — Sébastian Compagnon (@SebCompagnon) May 11, 2020

Une journée qui se déroule "correctement", selon le gouvernement

"C'est un motif de satisfaction indéniable de voir que le port du masque est bien respecté", a commenté sur CNews le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, qui a ajouté que les distributions de masques de lundi matin dans les transports en commun franciliens s'étaient déroulées "dans de bonnes conditions". "C'est une première journée qui pour l'instant se déroule correctement" a résumé le secrétaire d'Etat.

La reprise des transports publics sera progressive car une bonne partie des employés des opérateurs gardaient leurs enfants, étaient malades ou en travail partiel. Il faut les "reformer" et rattraper le retard de maintenance du matériel, a-t-il remarqué.

"Il faut un peu de temps pour faire repartir la machine et que tout le monde soit à nouveau opérationnel", a résumé Jean-Baptiste Djebbari, rappelant que seuls "6 à 7% des TGV et des Intercités roulaient" pendant le confinement. Il se fixe comme objectif d'atteindre 100% du trafic pour la RATP et les trains du quotidien de la SNCF d'ici la fin du mois.