Avec le déconfinement la pollution de l'air est de retour.

Le ballon Airparif, près de la Tour Eiffel, à Paris, le 7 mai 2020, au 52e jour du confinement. (JOEL SAGET / AFP)

C’est presque un retour à la normale. Mais un retour à la normale dont on se serait bien passé : celui de la pollution de l’air. Une étude publiée mercredi 10 juin par l’association Airparif nous montre les effets du déconfinement.

La pollution de l’air a donc de nouveau atteint ses niveaux habituels pour un mois de juin, aussi bien les oxydes d’azote, qui sortent principalement des moteurs diesel, que les particules fines ou le CO2. C’est à peu près 80% de la moyenne classique en cette saison, et sur le périphérique c’est même 90%. Un constat déjà fait dans d’autres régions, comme dans le Sud ou en Nouvelle-Aquitaine, qui voient déjà arriver les pollutions de l’été avec des pointes d’ozone.

Emissions journalières d'oxyde d'azote (NOx) en Ile-de-France par rapport au 9 mars 2020 (AIRPARIF)

Emissions journalières de particules PM 25 en Ile-de-France par rapport au 9 mars 2020. (AIRPARIF)

La reprise du trafic routier est en grande partie responsable. En Ile-de-France, il n’y a plus beaucoup d’usines ou d’industries, contrairement à l’étang de Berre, près de Marseille par exemple. Mais on a vu que le confinement a eu un effet immédiat sur le trafic routier : on a divisé par quatre les émissions dans la région, même s'il restait des particules liées au chauffage au bois et aux épandages agricoles.

Le fait d’avoir moins de voitures a évité des alertes et des pics de pollution en avril. Aujourd’hui, fini les feux dans la cheminée et fini les engrais dans les champs, la pollution liée aux voitures et aux camions revient, mais progressivement. Normal, tout le monde n’a pas repris le travail ou l’école.

Inquiétudes sur le lien entre pollution et coronavirus

Si le "monde d’après" semble se rapprocher finalement de celui d'avant en termes de pollution de l’air, Airparif note tout de même un effet des pistes cyclables dans les communes où elles ont été mises en place, comme à Paris ou encore Neuilly, sur l’axe qui mène à La Défense, avec des niveaux de pollution qui remontent, mais bien moins que sur d’autres axes.

En tout cas, les 18 associations de mesures de la qualité de l’air en France s’inquiètent du lien entre la pollution et le coronavirus. Elles s’inquiètent aussi pour leur financement avec la crise économique. Leurs représentants viennent d’envoyer une lettre au Premier ministre pour lui demander de maintenir leur budget et même d’investir 30 millions d’euros pour qu’elles poursuivent leurs recherches sur la pollution de l’air.