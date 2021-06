DIRECT. Crise sanitaire : le G7 ambitionne un progrès "historique" dans la prévention des pandémies

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a salué comme un "moment historique" la déclaration proposée par le G7 afin de prévenir de futures pandémies. Elle vise notamment à réduire le délai pour développer des vaccins et à réformer l'OMS.



: Le déploiement du pass sanitaire semble susciter des tentatives de fraude - même si elles sont marginales - pour obtenir de faux certificats de vaccination. Un pharmacien des Alpes-Maritimes affirme à France 3 Provence Alpes-Côte d'Azur que "quelqu'un [lui] a proposé 5 000 euros" pour qu'il lui fournisse une attestation de vaccination de sa famille.

: Il est midi ! L'heure de faire un point sur l'actualité :



• L'ARS du Grand Est annonce un "plan d'action immédiat" après la détection d'un "cluster au variant Delta (dit indien)" au sein de la Haute Ecole des arts du Rhin à Strasbourg. Quatre cas positifs sont "déjà identifiés" et 43 cas contacts sont "en cours d'investigation". Suivez notre direct.



• Les militants politiques et syndicaux, activistes écologistes et associatifs de divers secteurs appellent à défiler lors de la "Marche des liberté" dans près de 140 villes de France pour dénoncer "les attaques contre les libertés" qui se multiplient selon eux à la faveur de la montée de l'extrême droite et de lois "liberticides".



•Emmanuel Macron se dit prêt à une relance des relations franco-britanniques, mais demande au Premier ministre britannique, Boris Johnson, de respecter "la parole donnée aux Européens" dans le cadre du Brexit.







•La nappe d'hydrocarbures de 35 km de long signalée hier soir au large de la Corse est désormais visible par endroits "à 800 mètres de la côte", indique ce matin Christine Ribbes, porte-parole de la préfecture maritime de Méditerrannée sur France Inter.

: L'Assemblée nationale a voté hier un budget 2021 gonflé de 20 milliards d'euros supplémentaires. Dans cette somme figurent principalement des aides à destination des entreprises, ainsi qu'un soutien au spectacle vivant.







: Christophe Blanchet, député MoDem du Calvados et ancien patron de discothèque, juge qu'il est impératif de proposer une réouverture de ces établissements dès le 1er juillet. "Quoi qu'il arrive, même si officiellement les discothèques ne peuvent pas rouvrir, la fête aura lieu", à partir du 1er juillet, avec la fin du couvre-feu.

: Et si vous tiriez profit de votre logement inoccupé dans la journée en le louant quelques heures à des entreprises ? Depuis la crise sanitaire, cette solution a le vent en poupe. <span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: Quatre cas positifs sont "déjà identifiés" et 43 cas contacts sont "en cours d'investigation", précise l'Agence régionale de santé dans un communiqué. Des opérations de vaccination ciblées sont prévues au cours du week-end, ainsi qu'une "forte mobilisation des médiateurs de la lutte anti-covid". La préfecture a prononcé la fermeture de l'école.

: L'ARS du Grand Est annonce un "plan d'actions immédiat" après la détection d'un "cluster au variant Delta (dit indien)" au sein de la Haute Ecole des arts du Rhin, à Strasbourg.

: C'est une question que vous avez pu vous poser maintenant qu'il est possible de manger au restaurant ou boire un verre aussi bien en terrasse qu'en intérieur : quelle option est la moins risquée sur le plan sanitaire ? Et comment évaluer si une salle de restaurant est suffisamment aérée ? Julien Nguyen Dang et Louis Boy vous livrent les conseils de deux scientifiques. <span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: "C'est émouvant, ça fait du bien. Les tables de jeux offrent plus d'adrénaline que les machines à sous". Au casino Barrière d'Enghien-les-Bains (Val-d'Oise), les habitués sont ravis de retrouver "un contact humain". (BENJAMIN ILLY / FRANCE-INFO)

: Sur les vidéos de la soirée, plusieurs centaines de jeunes dansent à quelques minutes de l'entrée en vigueur du couvre-feu, avant d'être évacués par les forces de l'ordre, sous les gaz lacrymogènes.











: Des jeunes se sont rassemblés par centaines hier soir pour une fête sur l'esplanade des Invalides à Paris, souvent agglutinés et sans masques, jusqu'à ce que la police intervienne pour les disperser.