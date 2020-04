En déplacement en Seine-Saint-Denis, Emmanuel Macron s’affiche masqué

Emmanuel Macron continue de se montrer sur le terrain. Mardi 7 avril, le président de la République, muni d’un masque, s’est rendu dans plusieurs villes de Seine-Saint-Denis comme à La Courneuve pour expliquer la politique de l’Etat et rencontrer notamment le personnel soignant. « Objectif de ses déplacements ? Être au plus près pour comprendre la réalité du terrain et montrer que le président de la République n’est pas hors sol », décrypte le journaliste Alexandre Peyrout.

Une communication questionnée mais nécessaire

Emmanuel Macron n’hésite pas à communiquer depuis le début de cette crise sanitaire. Une décision qui fait débat mais semble inévitable. « C’est ce que redoutent certains de ses proches, estimant qu’à trop parler, le chef de l’Etat perd de sa solennité et sa parole présidentielle perd de la valeur. Mais en même temps, on voit mal comment il pourrait en être autrement. La vie politique française est articulée autour de la personnalité du président de la République. Le chef de l’Etat, l’émanation symbolique de la nation, c’est lui et donc en période de crise comme celle que nous vivons, le silence du plus haut personnage de l’Etat serait forcément interprété comme un manque d’implication », analyse Alexandre Peyrout.