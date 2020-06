Emploi : le nombre de postes à pourvoir retrouve le niveau du début d’année

La dynamique économique semble de retour, selon le baromètre Régionsjob/Parisjob publié mardi 16 juin. Ces chiffres indiquent que le nombre de postes à pourvoir est en forte hausse par rapport au mois au de mars. L’embellie n’est pas spectaculaire : "On a simplement retrouvé le même niveau que l’on avait au début d’année", souligne la journaliste Justine Weyl sur le plateau du 13 Heures. Mi-avril, en plein coeur du confinement, le nombre d’annonces publiées sur Internet avait reculé de 40%, par rapport à début janvier. Mi-juin, il n’y a seulement que 1% de différence avec début janvier.

L’aéronautique s’effondre

Les propositions de contrats à durée indéterminée sont, en revanche, en baisse : -18%, par rapport au début de l’année. C’est mieux que durant le confinement où le nombre de propositions de CDI était en baisse de 45%, par rapport à début janvier. Les secteurs des transports, des services aux entreprises et du tourisme et de la restauration sont ceux qui postent le plus d’annonces. Dans le secteur aéronautique, c’est l’effondrement : -68% d’annonces en moins par rapport à janvier.

