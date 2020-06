Emploi : le métier d'infirmier attire de plus en plus

Une fois les murs de l’hôpital franchis, leurs noms et leurs visages s'effacent. Ces élèves infirmiers partent au combat contre le Covid-19. Cette fois, les gestes sont effectués sur un mannequin. Mais pendant plusieurs semaines, les malades du Covid-19 étaient bien réels. "J'étais en stage en réanimation durant l'épidémie de Covid-19. Psychologiquement, c'était un peu dur, mais j'en sors grandie", explique Maéva Sarda, une élève infirmière.



Une sélection exigeante à l'entrée

Une vocation plus forte et peut-être de plus en plus populaire. Dans une école de Beauvais (Oise), il y a 900 candidats d'infirmiers en plus pour la formation par rapport à l'année dernière. La crise sanitaire en serait peut-être l'explication. Mais les places sont chères. Seuls 1 200 candidats sur 6 800 pourront s'asseoir dans l’amphithéâtre en septembre.

