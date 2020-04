Emmaüs fait aussi face à la crise

Un appel aux dons lancé par Emmaüs qui sonne comme un appel au secours. A cause du confinement, la quasi totalité des structures de l'association sont aujourd'hui fermées. A Marseille (Bouches-du-Rhône), un magasin solidaire a baissé le rideau, ce qui provoque de l'angoisse pour Kamel Sassatoui, le responsable d'Emmaüs Marseille qui explique : "On subvenait aux besoins des plus pauvres à Marseille, depuis plus de 60 ans grâce à nos boutiques, grâce aux dons, aux compagnons qui travaillent, aux bénévoles et aujourd'hui, il y a un tournant qui se fait et on ne sait pas où on va".

Plus de 30 millions d'euros de pertes

A Marseille, plus aucune vente ne se fait depuis un mois. Sur le plan national, les pertes sont estimées à plus de 30 millions d'euros. Dans ces conditions, difficile pour le mouvement de venir en aide à ses 20 000 bénéficiaires parmi les plus démunis. Pour poursuivre ses missions, Emmaüs aurait besoin de cinq millions d'euros.

Le JT

Les autres sujets du JT