Emmanuel Macron va-t-il accélérer le processus de déconfinement ?

Emmanuel Macron reçoit vendredi 12 juin à l’Élysée le conseil de défense et ses ministres pour envisager la troisième phase du déconfinement. Les choses pourraient aller plus vite que prévu. "Les choses pourraient aller plus vite que le troisième acte du déconfinement, qui est normalement prévu le 22 juin. Il y a une forte pression du monde scolaire", explique le journaliste Jeff Wittenberg, en duplex devant l’Élysée.

Les cafés d'Ile-de-France veulent rouvrir totalement

Il y a aussi une pression de la part des cafés et des restaurateurs d'Ile-de-France, dont seules les terrasses sont autorisées, qui veulent rouvrir complètement. "Est-ce que les décisions seront prises dimanche 14 juin par Emmanuel Macron, lui qui s'exprimera devant les Français, ou alors les décisions seront-elles connues aujourd'hui (vendredi 12 juin) ? C'est tout l'objet des réunions qui ont lieu à l’Élysée", précise le journaliste.

