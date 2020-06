Emmanuel Macron : une allocution à large portée

Lors d’une allocution du 14 juin suivie par plus de 23 millions de Français, Emmanuel Macron a plusieurs fois parlé "d’un nouveau chemin à tracer". En effet, Emmanuel Macron "esquisse un nouveau chemin, mais ne change pas de cap", explique la journaliste Anne Bourse en direct du palais de l’Élysée. "Il lance des pistes pour la présidentielle de 2022, et tout le monde s’y retrouve ou presque. La droite sur l’économie, avec l’absence de hausses d’impôts, la souveraineté et l’indépendance, un discours qui parle aux électeurs de droite et d’extrême-droite", décrypte la journaliste.

Une prise de parole qui ratisse large

Enfin, en évoquant l’écologie et la solidarité, "Il s’adresse à la gauche, un spectre très large, mais il garde les fondamentaux. En revanche, la méthode peut changer, avec davantage de décentralisations", explique Anne Bourse. Un nouveau chapitre, pour les deux dernières années de son quinquennat, qui sera écrit ou non aux côtés du Premier ministre Édouard Philippe.

