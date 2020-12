Emmanuel Macron positif au Covid-19 : "Il faut montrer que le président s'applique les mêmes règles que tout le monde", souligne Franck Louvrier

"Dans un système de transparence totale, il faut rassurer la population", a expliqué Franck Louvrier, l'ex-conseiller en communication du président Nicolas Sarkozy, aujourd'hui maire Les Républicains de La Baule, sur franceinfo jeudi 17 décembre. Emmanuel Macron a été testé positif au Covid-19, a annoncé jeudi l'Élysée. Le chef de l'État est placé en isolement pendant sept jours, mais continuera d'assurer ses fonctions.

"Il n'y a pas de santé privée quand vous êtes chef de l'État", souligne Franck Louvrier. "Cela donne une image terrible, que la forteresse élyséenne est assaillie par le Covid. Les noms tombent comme un jeu de quilles, il est donc important de montrer à la fois que le président s'applique les mêmes règles que tout le monde, et qu'en plus, l'État est toujours dirigé", a-t-il estimé.

franceinfo : En termes de communication, est-ce que cela tombe mal pour le chef de l'État, selon vous ?

Franck Louvrier : Oui, bien sûr, mais dans un système de transparence totale, il faut rassurer la population. Et Emmanuel Macron doit prendre aujourd'hui des mesures pour montrer qu'il est un Français comme tous les autres. C'est vrai qu'on a le sentiment, et ça donne une image terrible, que la forteresse élyséenne est assaillie par le Covid. Les noms tombent comme un jeu de quilles, il est donc important de montrer à la fois que le président s'applique les mêmes règles que tout le monde et qu'en plus, l'État est toujours dirigé. Il n'y a pas de vacance du pouvoir, mais je pense que le président de la République doit prendre quelques vacances.

Jusqu'où doit aller cette transparence, selon vous ?

Aujourd'hui, on est bien évidemment dans un système où Emmanuel Macron doit donner l'état de sa santé personnelle quasiment toutes les heures. Il va y avoir des plateaux de télévision qui vont en permanence scruter l'horizon élyséen pour savoir ce qu'il en est de l'état de santé du président et de son évolution. La France est dirigée par un seul homme. Il est élu au suffrage universel direct, c'est le chef de l'État. Donc, quand il est touché, cela peut créer une forme d'incertitude, si ce n'est même parfois de panique.

J'ai connu cet épisode-là en 2009, lorsque Nicolas Sarkozy a eu un malaise vagal dans le parc de Versailles. Il logeait à la Lanterne, et un dimanche matin, j'ai été rappelé en urgence parce qu'on a vu tous les commentaires, et on entend tout et parfois n'importe quoi sur le sujet. Il faut donc vraiment rassurer. Il n'y a pas de santé privée quand vous êtes chef de l'État.

S'il n'y a que des cas contacts et aucun malade à part Emmanuel Macron, l'exécutif et le gouvernement pourront dire : "Nous avons cassé une chaîne de contamination"…

Tout à fait. Il faut sortir de cette situation rapidement. Et l'avantage de la forteresse élyséenne, c'est que c'est une forteresse. Donc elle ne touche aussi que les gens qui y rentrent et qui y sortent. Parce que souvent, quand vous y êtes comme collaborateurs, vous y vivez quasiment 24 heures sur 24. Donc, d'une certaine façon, on sait à peu près où sont les gens qui sont touchés.