Emmanuel Macron-Angela Merkel : des liens diplomatiques faits de hauts et de bas

Vendredi 18 juin à Berlin (Allemagne), Emmanuel Macron et Angela Merkel partageront un dernier dîner ensemble. La chancelière allemande s’apprête à quitter le pouvoir en septembre prochain. Les deux chefs d’États n’ont pas toujours été sur la même longueur d’onde, notamment au début du quinquennat du président français. Ce dernier prônait la réforme de l’Europe, une volonté que ne partageait pas la dirigeante allemande.

Unis dans la lutte contre le Covid-19

S’ils avaient parfois des opinions différentes, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont par la suite fait front ensemble comme lors de la gestion de la crise sanitaire en Europe. L’alliance franco-allemande a aidé à lancer la campagne de vaccination contre le Covid-19 et cela a rétabli un dialogue solide entre les deux pays. "Il y a une sorte de réconciliation sur ce point mais également sur le fond de relance. On a vu que si la France et l’Allemagne ne pouvaient avancer de concert, rien ne pourrait avancer", analyse Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes.