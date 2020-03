Élisabeth Borne : "On est dans une guerre totale", contre le coronavirus

Alors que la population française est invitée à rester chez elle, certains Français doivent continuer à aller au travail et s’exposer potentiellement au coronavirus pour assurer les services essentiels. La ministre de la Transition écologique et solidaire Élisabeth Borne ne voit pas là de contradictions. "Je pense que l’on est dans une guerre totale contre ce virus et chacun doit jouer son rôle. On a nos soignants qui sont en première ligne et on a tous ces salariés qui constituent la ligne arrière et dont on a besoin pour que le pays fonctionne", souligne la ministre.



Des bus pour les soignants

Dans tous ces secteurs qui poursuivent l’activité, "je peux vous dire que je travaille heure après heure avec leurs employeurs, les grandes entreprises, les fédérations professionnelles, pour qu’on puisse assurer la continuité de leur activité tout en assurant leur sécurité", explique-t-elle. "Je voudrais que tous les Français soient bien conscients que l’eau n’arrive pas toute seule dans le robinet, que l’électricité n’arrive pas toute seule". La ministre annonce aussi que des bus de la RATP seront mis à disposition uniquement des soignants pour faciliter leur transport entre leur domicile et leur travail.