Élections régionales et départementales : les bureaux de vote s’organisent

C’est une organisation un peu différente par rapport aux scrutins précédents. Samedi 19 juin à Amiens (Somme), les bureaux de vote pour les élections régionales et départementales adopteront un fonctionnement bien précis. Tout le monde s’applique à mettre en place les isoloirs et le reste du matériel pour que les habitants puissent venir voter, le tout en respectant un protocole sanitaire en ces temps de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.

Former les assesseurs

Outre l’aspect matériel à mettre en place, les villes vont avoir besoin d’un certain nombre d’assesseurs pour organiser ce double scrutin. À Rennes (Ille-et-Vilaine), une formation accélérée en une heure et demie permet aux nouveaux assesseurs d’apprendre les rouages d’une élection. "Je ne l’ai jamais fait donc il fallait quand même un petit peu être informé sur comment ça allait se dérouler et connaître un peu les éléments dont on allait avoir besoin pour que le bureau fonctionne correctement demain matin", confie Salimata, étudiante en droit et secrétaire de bureau de vote.