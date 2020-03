Élections municipales : faut-il repousser le second tour ?

Le gouvernement doit prendre une décision rapidement, après avoir consulté le conseil scientifique sur le coronavirus, un groupe de chercheurs qui avait validé la semaine dernière la tenue du premier tour des municipales, qui a eu lieu dimanche 15 mars. Édouard Philippe doit aussi convoquer les chefs des partis politiques et des groupes parlementaires, comme il l'a fait la semaine dernière.



Prolonger les mandats actuels

Plusieurs questions se posent, particulièrement sur la préservation des résultats du premier tour si le second tour est reporté, notamment l'élection acquise dès le premier tour de maires, surtout ceux des petites communes, ou bien faut-il tout recommencer ? Quoi qu'il en soit, s'il y a un report, il faut une loi. Mais aujourd'hui, réunir les parlementaires pose un problème sanitaire puisque certains ont été contaminés et sont donc confinés. Le report du second tour nécessite également de prolonger le mandat des maires et conseils municipaux actuels, qui doit expirer le 31 mars.

