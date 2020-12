Ehpad : les vaccinés contre le Covid-19 sous haute surveillance

Les vaccinés contre le coronavirus seront au centre de toutes les attentions. Alors que la campagne de vaccination doit démarrer dimanche 27 décembre en France auprès des patients à risque dans les Ehpad, ces derniers feront l'objet d'une surveillance particulière. "Après chaque injection, il y aura une surveillance [...], il faudra surveiller ces résidents. Dans les premières heures, pour ce risque d'allergie et il faudra les surveiller dans les semaines et les mois qui suivent", assure le Dr Nourddine Ballouche, depuis un Ehpad du Val-de-Marne, dans le 13 Heures de France 2.



Aucun effet grave observé lors des essais cliniques

Le suivi des vaccinés sera renforcé et la vigilance d'autant plus forte, puisque le vaccin a été réalisé en un temps record. Chaque mois, les laboratoires devront faire remonter des informations auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Les patients et les professionnels de santé pourront aussi relayer tout effet indésirable via les centres régionaux de pharmacovigilance. Hormis quelques réactions sur des patients atteints d'allergie grave, aucun effet dangereux du vaccin n'a été observé lors des essais cliniques.

