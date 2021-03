Ehpad : les retrouvailles touchantes d’une petite fille et sa grand-mère

Chloë n’a pas vu sa grand-mère, résidente d’un Ehpad en Isère, depuis un an. Elle a enfin obtenu une autorisation de visite, dimanche 21 mars. Les équipes de France Télévisions ont suivi leurs retrouvailles.

A La Tour-du-Pin (Isère), cela fait un an que Chloë n’a pas revu sa mamie. Celle-ci réside dans un Ehpad et est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Alors, pour leurs retrouvailles, elle a préparé des petits cadeaux. “Là j’ai écrit ‘mamie je t’aime de tout mon cœur’", explique-t-elle en montrant les chocolats qu’elle s’apprête à lui offrir. Le directeur de l’Ehpad a autorisé cette rencontre exceptionnelle. Une semaine plus tôt, la petite fille de 10 ans avait écrit à Emmanuel Macron pour lui demander l’autorisation de revoir sa grand-mère.

Une petite fille déterminée

Il s’agit d’une initiative personnelle de la fillette, qui est déterminée. Elle est devenue, sans le vouloir, la porte-parole de tous ces enfants qui souhaitent la même chose : retrouver la tendresse de leurs grands-parents. Dimanche 21 mars, son souhait a été exaucé, et elle a enfin pu la serrer dans ses bras.