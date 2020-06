Ehpad : casse-tête pour préparer la lutte contre la canicule en pleine menace Covid

À peine la lutte contre le Covid-19 commence-t-elle à laisser du répit dans les Ehpad que les soignants doivent se préparer à une autre, celle contre la canicule qui peut frapper durant les semaines et mois qui viennent. Pour se faire, des consignes ont été passées afin d'aérer le plus possible, et ventiler pour faire circuler l'air. Mais il s'avère que c'est exactement ce qu'il faut éviter pour ne pas propager le coronavirus.

Couper les ventilateurs avant d'entrer dans la pièce

Pour commencer à se préparer, le directeur d'un Ehpad a fait monter du matériel adapté, comme des climatiseurs mobiles et des ventilateurs, ainsi que des thermomètres. Son établissement ne possède pas de climatisation collective. Les 170 chambres doivent donc être équipées mais les climatiseurs brassent de l'air, et si le résident est malade, le personnel peut être contaminé. "Nous devrons éteindre la climatisation 15 minutes avant de rentrer dans la chambre", explique ainsi Gilles Tixidor, directeur de l'Ehpad Arpavie d'Enghiens-les-Bains (Val-d'Oise). Globalement, un protocole national a été mis en place.

Le JT

Les autres sujets du JT