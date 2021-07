Égalité femmes-hommes : Macron, Clinton, Harris... réunis à Paris

La France accueille la conférence de l'ONU sur le thème de l'égalité hommes-femmes. Un événement sous le double patronage des présidents français et mexicain.

Le parterre est plus que prestigieux. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, la vice-présidente américaine Kamala Harris, étaient réunis autour du président français Emmanuel Macron à Paris, mercredi 30 juin, avec un mot d'ordre : trouver des solutions pour réduire les inégalités entre les sexes, aggravées par la crise.

Violences, chômage, manque de soins...

Au menu de ce forum baptisé Génération égalité, il y a d'abord la violence fondée sur le genre. Les confinements successifs ont aggravé les violences domestiques. En France, en Argentine ou encore à Singapour, les dénonciations ont augmenté de plus de 30% depuis avril 2020. Ensuite, il y a l'injustice économique. Pour les femmes, la pandémie de Covid-19 a été la triple peine : elle forme les gros bataillons de la première ligne, pourtant elles ont été plus nombreuses à perdre leur emploi, et partout leur travail domestique a explosé.

Enfin, les droits sexuels et reproductifs des femmes sont menacés. La gestion de la pandémie ayant mobilisant tous les moyens médicaux, les femmes n'ont pas eu accès aux soins : hausse de la mortalité, grossesses d'adolescentes et impossibilité d'accéder à une IVG. Au terme des deux jours des discussions, un plan commun d'action sur cinq ans doit être annoncé pour réduire les inégalités. 40 milliards d'euros d'investissement ont déjà été promis.