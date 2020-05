Éducation : le directeur de la rédaction de l'Express en faveur d'un retour massif des écoliers

"On a beaucoup parlé de l'aspect économique, en donnant la possibilité aux enfants de revenir à l'école", explique Eric Chol, directeur de la rédaction de l'Express et invité en duplex au journal de 20 heures. "Il y a deux autres raisons, au moins aussi importantes, que l'on détaille dans le numéro de l'Express à venir. D'abord, la raison sociale, car l'école à domicile n'a fait qu'aggraver les inégalités."



La cantine comme source de repas équilibré pour les familles démunies

Pour Éric Chol, la seconde raison de l'importance du retour à l'école est la cantine. "Aujourd'hui, parmi les enfants les plus défavorisés, le repas de la cantine est bien souvent le seul équilibré de la journée, et on le comprend : l'école, dans ce sens-là, c'est vital. Le besoin pédagogique est également de taille." Le directeur de la rédaction de l'Express s'est également exprimé sur "le manque de matériel ou d'espace dans les familles démiunies pour permettre un enseigment à distance correct".