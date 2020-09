Education : la rentrée des classes sous le signe du port du masque

Sous leur masque, les élèves affichent beaucoup d’inquiétude mais surtout beaucoup d’enthousiasme. Dans un collège de Poitiers (Vienne), les sixièmes font leur rentrée. "Il me tarde de revoir mes copains", confie une jeune fille. Pour les parents venus accompagner leurs enfants, ils sont plutôt résignés. Les semaines de cours après le déconfinement ont déjà servi de test. "On s’est adapté à la reprise au mois de mai, on a suivi les protocoles", indique une mère de famille.

"Frustrant de ne pas voir leur visage"

Les enseignants prennent le relais des parents, masqués eux aussi. "Il faut faire un peu plus d’efforts. Mais de toute façon, on n’a pas le choix. Mais c’est un peu frustrant de ne pas pouvoir communiquer avec eux, de voir leur visage", souligne un professeur d’EPS. Ces nouvelles contraintes devraient vite devenir une routine avec pour objectif de se replonger au plus vite dans les cours. En duplex depuis un collège du Bas-Rhin, la journaliste Octavie Maurel revient sur cette rentrée spéciale : "Les sixièmes nous ont confié qu’en plus du stress de faire leur rentrée en collège, il y a le stress du coronavirus. Avec toutes les nouvelles règles, l’ambiance est un peu moins chaleureuse."

