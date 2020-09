Éducation : l'essor des classes en plein air

Dans un jardin, au parc, en forêt... Face à la pandémie de coronavirus, les classes en plein air se développent. Chaque matin, certaines maîtresses emmènent leurs élèves en plein air. C'est notamment le cas à Rochefort, en Charente-Maritime. Enfiler les bottes pour aller en classe ravit certains élèves. Désormais, tous les matins, ils vont dans la nature avec un peu de crème anti-moustique. Direction un bois de peupliers, à moins d'un kilomètre.

Des effets sur le langage

Sur le chemin, on commence déjà les apprentissages. Notamment le calcul, avec les petits trésors de la nature. Chaque enfant choisit une boîte de 4, de 5 ou de 6, et doit la remplir avec des marrons ou des graines. Une nouvelle façon d'apprendre. Noah, passionné par les animaux, est ravi de cette situation. Les histoires se lisent sur des troncs d'arbre, et non plus sur des bancs dans une classe. Des classes en plein air qui ont de nombreux avantages, notamment sur le développement du langage.

Le JT

Les autres sujets du JT