Éducation : difficile d'être lycéen en temps de Covid-19

Elliot Charra est lycéen, étudier à distance une semaine sur deux devient de plus en plus difficile : "Le plus dur c'est de ne pas se perdre, j'ai la chance d'avoir des profs derrière moi. Ils nous encouragent souvent à aller plus loin, c'est grâce aussi aux profs que je tiens". À Chambéry (Savoie) les professeurs ont mis en place des cours vidéo qui facilitent l'apprentissage.





En présidentiel trois jours par semaine



Depuis le mois de septembre, les élèves du lycée de Chambéry sont en présentiels trois jours par semaine, un programme auquel ils commencent à s'habituer. "Certains sont très autonomes, ont juste besoin de la correction des exercices, ils avancent seuls et moi ça me libère du temps pour ceux qui sont en difficulté", explique Gédéon Legaut, professeur de physique-chimie. À partir de lundi, les élèves de ce lycée pourront retourner en présentiel à temps plein, une mesure essentielle pour leur dernière année.

