Éducation : 7 % des enseignants absents

Portes closes, pour le lycée de Provins (Seine-et-Marne). Face à la multiplication des cas de Covid, les enseignants ont décidé d’exercer leur droit de retrait, exigeant des mesures de protection immédiate. "On revendique une semaine en distanciel, une semaine en présentiel, parce qu’on a des groupes à 35", déclare Béatrice Gutierrez, professeure au lycée, déléguée Sud éducation. Dans le lycée de Guéret (Creuse) c’est la désertion, 150 élèves sur 730 manquent à l’appel, positifs ou cas contact.

Inquiétude chez les élèves de terminale

Le protocole renforcé depuis la rentrée de janvier complique sérieusement le quotidien de la direction. "À l’issue du résultat de leurs tests, s’ils sont vaccinés (…) ils peuvent revenir au lycée", indique Olivier Derouin, proviseur du lycée Pierre Bourdon. Dans un groupe scolaire de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), 10 % des élèves sont absents en raison du Covid, et l’inquiétude grandit notamment pour les terminales. "On se demande si on va ramener le Covid à la maison et si on va bien pouvoir passer notre Bac à la fin de l’année", confie une élève. À Marseille (Bouches-du-Rhône), la colère gronde face aux annonces du gouvernement de faire appel à des retraités pour remplacer les professeurs absents. 7 % des enseignants sont à ce jour absents en France.