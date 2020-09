Économie : une reprise plus dynamique que prévu pour certains secteurs

C. Méral, M. Barrois, S. Motte, M. Salmon

C. Méral, M. Barrois, S. Motte, M. Salmon France 2 France Télévisions

Après la récession, c’est le rebond pour certains secteurs. Après une chute historique cette année, l’activité devrait croitre de 8% l’an prochain. Mais quels secteurs retrouvent le chemin de la croissance ? L’entreprise "SCC France" a vécu au ralenti pendant 3 mois, mais la reprise se dessine pour les salariés. "Les clients doivent s’adapter à cette nouvelle donne qu’est le télétravail, ils ont donc besoin de les équiper, d’avoir plus de sécurité, plus de réseau, et donc pour nous cela représente des opportunités importantes de business" explique Didier Lejeune, le PDG de l’entreprise, spécialisée dans l’informatique.

De nombreux secteurs recrutent

Parmi les secteurs professionnels qui recrutent désormais : la santé, la logistique, l’aide à domicile, l’énergie ou les télécommunications. L’économie restera tout de même fragile l’an prochain. "En 2021, on reste encore à 3% environ au dessous du taux d’activité de 2019, malgré le plan de relance, malgré les 100 milliards" explique l’économiste Mathieu Plane. En effet, plusieurs secteurs resteront en difficulté, comme l’aérien, l’hôtellerie-restauration ou l’événementiel.