Economie : "Il va y avoir des règles à respecter"

"C'est plus prudent que ce qu'attendaient certains acteurs de l'économie ou certains secteurs comme le tourisme. Le Premier ministre a dit qu'on ne pouvait pas rester confinés pendant des mois, sinon on risque l'écroulement de l'économie. L'Etat ne peut pas continuer à assurer la paie de 50% des salariés comme c'est le cas aujourd'hui. Mais ce n'est pas un blanc-seing donné aux entreprises, loin de là puisqu'il va y avoir des règles strictes à respecter sur l'organisation du travail, le télétravail qui va devoir continuer jusqu'à juin si c'est possible. Certains secteurs où il n'y a pas de réouverture à court terme : les restaurants, le secteur culturel, le tourisme. Il y a tendance à la prudence et à la reprise progressive", avance etienne Lefebvre.

"Apprendre à vivre avec le virus"

Beaucoup de projections aussi sur la formule que va prendre la reprise. Sous quelle forme pourrait-elle émerger ? "Elle sera lente. Elle ne sera que progressive. L'Insee observe que l'entreprise ne rependra que timidement. Les acteurs économiques vont devoir apprendre à vivre avec le virus. C'est très compliqué (…) ça va prendre des semaines et des mois…", explique Etienne Lefebvre, rédacteur en chef aux Echos.

