Écoles : quelles stratégies lorsque des cas de coronavirus sont découverts ?

Des tests Covid-19 pour des enfants, dans l’enceinte même de leurs écoles. Partout en France, des cas de coronavirus sont détectés dans des établissements scolaires. C’est le cas par exemple à Besançon (Doubs), Nantes (Loire-Atlantique), Lille (Nord), Amiens (Somme) ou encore Paris. Dans une école du VIIe arrondissement de la capitale, 6 classes sur 10 sont fermées suite à un cas de Covid-19.

"On reste dans la précaution"

Autre stratégie à Gonesse, dans le Val-d’Oise : deux écoles primaires sont totalement fermées, sur ordre de la mairie. Depuis la détection d’un cas initial, la municipalité teste son personnel et le revendique. "Le fait qu’une enseignante soit testée positive renforce l’idée que c’était la bonne décision. Pour le moment, on reste dans la précaution, et les écoles, pour le moment, restent fermées", explique Viviane Gris, première adjointe à la mairie de Gonesse.