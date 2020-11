Écoles : des tests antigéniques pour dépister le personnel

K. Adda-Rezig, C. Barbaux, C. Colnet, M. Benito, A. Lepinay, T. Chudeau-Quérolle

K. Adda-Rezig, C. Barbaux, C. Colnet, M. Benito, A. Lepinay, T. Chudeau-Quérolle France 2 France Télévisions

Un million de tests antigéniques vont être distribués aux établissements scolaires pour dépister le personnel. La mesure est réservée aux établissements dépourvus de centres de dépistage PCR à proximité et ceux où des cas de Covid ont déjà été enregistrés. Les infirmières scolaires devraient être en charge de dépister le personnel éducatif, alors qu'elles peinent à faire face à la charge de travail habituelle. "On est déjà sur-sollicitées, on fait déjà le dispositif de tracing qui est dévolu aux ARS et aux CPAM [...] à un moment donné, on ne pourra plus répondre aux élèves", craint Saphia Gueriechi, infirmière scolaire, représentante du Syndicat national des infirmiers conseillers de santé (SNICS)

Pas suffisant ?

Pour Frédérique Rolet, professeure et secrétaire générale du Syndicat national des enseignements de second degré, la politique de tests ne suffira pas à protéger efficacement les enseignants. Elle maintient plutôt la nécessité de "la prévention", le renforcement du protocole sanitaire et l'accueil des élèves en demi-groupes.