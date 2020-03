École : un vendredi pas comme les autres

L'annonce de la fermeture des établissements scolaires pour empêcher la propagation du Covid-19 a résonné pour les enfants comme un coup de tonnerre vendredi 13 mars. "Ma maman m'a dit que les enfants ne peuvent pas attraper gravement le coronavirus", explique une jeune fille. Les plus grands sont partagés, entre un avant-goût de vacances et des interrogations liées aux examens.

Les devoirs vont être effectués à la maison

"Je trouve cela idiot de fermer la faculté parce que cela ne va pas empêcher les étudiants de se voir entre eux et donc de propager le virus", assure un étudiant. Pour les parents, côté organisation, c'est depuis quelques heures, la grande inconnue. "On va s'adapter, on n'a pas le choix. On n'a pas eu le temps, on a été pris au dépourvu, maintenant il faut s'adapter comme on peut", précise un père de famille. Les élèves sont désormais prêts à affronter les devoirs à la maison.

