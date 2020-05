École : le confinement a bouleversé le quotidien de nombreux élèves

Ils s’appellent Louis, Alexandre et Léa, et ont un point en commun : à la rentrée prochaine, ils passeront un cap. Pour Louis, 11 ans, fan de foot et élève de CM2, c’est bientôt l’entrée au collège. Mais il n’avait vraiment pas pensé clore ainsi l’école primaire. Une expérience imprévue et parfois subie. Alexandre, lui, est en 3e. Pour lui, le brevet, c’est dans la poche, mais il appréhende un peu l’entrée au lycée.

“J’ai hâte de revoir mes amis”

Que dire quand on n’a même pas pu passer le baccalauréat, ce rite de passage ? C’est le cas de Léa, 18 ans, en terminale ES. L’examen, elle a beaucoup travaillé pour l’obtenir grâce au contrôle continu, mais elle regrette les moments perdus. “En étant en terminale, on a beaucoup de petites fêtes à célébrer (...). J’ai hâte de revoir mes amis, de ressortir avec eux”, explique-t-elle. Désormais, tous trois partagent un même espoir : retrouver au plus vite un semblant de vie normale.

