De la danse au clip humoristique, les élus innovent pour présenter leurs vœux à distance

Oubliés, les petits fours et les coupes de champagne dans la salle des fêtes. Covid oblige, cette année, les maires souhaitent une bonne année à leurs administrés en ligne. Et certains se lâchent. À Trouy dans le Cher, les 19 élus de la majorité ont présenté leurs vœux en dansant le madison. Une vidéo devenue virale dans la commune : "C’est un message d’espoir et de bonne humeur", explique le maire Franck Breteau.

À Schiltigheim, dans le Bas-Rhin, la maire Danielle Dambach a aussi décidé d’innover pour ses vœux à distance avec une vidéo sous forme de sketch humoristique. "Je me suis dit : il faut faire des vœux décalés, d’où le duo avec Marlyse Riegenstiehl", le personnage fétiche de l’humoriste alsacienne Patricia Weller. Pendant plus de trois minutes, on assiste à un amusant échange entre la maire écolo qui prépare le texte de ses vœux et Marlyse Riegenstiehl qui, avec son plumeau de femme de ménage, fait la poussière dans le bureau de l’élue. "Il s’agit de faire sourire les gens pour qu'ils pensent à autre chose qu’à la pandémie", conclut Danielle Dambach.