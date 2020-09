Don du sang : les réserves au plus bas depuis 10 ans

Le constat se répète partout en France : les réserves du sang sont très insuffisantes. Elles s'élèvent actuellement à 82 000 poches de sang, du jamais vu depuis 10 ans. Pour répondre aux besoins, il faut au moins 10 000 donneurs par jour. Les volontaires se mobilisent. "J'ai vu des campagnes d'affichage sur Internet, je me suis dit que c'était le bon moment pour le faire", explique l'un d'entre eux. "Des gens que j'ai connu ont eu recours à des dons de sang, je me dis que ce n'est pas grand-chose", indique un autre.



Les interventions repartent à la hausse

L'Établissement français du sang a besoin de tous les dons, et cherche en priorité des donneurs universels. "Surtout les groupes O, les groupes B, et le groupe A négatif", précise Geneviève Woimant, médecin responsable de la maison du don de Cabanel (Paris). Pendant le confinement, les demandes en transfusion ont été réduites en raison de la diminution des accidents de la route et le report d'opérations non-urgentes. Aujourd'hui, les interventions repartent à la hausse. A cela s'ajoutent les difficultés à trouver des lieux de collecte.

