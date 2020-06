Disquaire Day : "Ça va aider mais ça ne va pas remplacer les deux mois de chiffre d'affaires qu'on a perdus"

Le Disquaire Day "permet, un mois après la réouverture, un joli focus sur nos magasins et on en a besoin", affirme Julie David, présidente du Gredin, le syndicat des disquaires indépendants, samedi 20 juin sur franceinfo.

Le Disquaire Day, fête des disquaires indépendants, qui commence samedi 20 juin, "va aider mais ça ne va pas remplacer les deux mois de chiffre d'affaires qu'on a perdus", regrette la présidente du Gredin, le syndicat des disquaires indépendants, Julie David samedi sur franceinfo. Elle se réjouit néanmoins qu'il y ait une sorte d'"effet de solidarité qui fait qu'on a beaucoup de visites et de clients qui viennent aujourd'hui".

"On est relativement contents que cette date ait été maintenue malgré tout parce que ça permet, un mois après la réouverture, un joli focus sur nos magasins et on en a besoin", reconnaît la disquaire. "C'est un événement important, en revanche ça ne suffira pas. C'est sûr que ça va aider mais ça ne va pas remplacer les deux mois de chiffre d'affaires qu'on a perdus et ce mois de mai qui a vu la réouverture." Un mois qui selon Julie David a été "relativement calme, qui n'était pas à la hauteur d'un mois de mai comme on en a d'habitude".

"Beaucoup de clients viennent aujourd'hui" par "solidarité"

Alors que le Disquaire Day est partagé en quatre jours distanciés cette année, la co-gérante du Walrus à Paris "a une appréhension sur le fait que ça puisse brouiller la communication. On ne sait pas si les gens ont tous compris le principe de diviser en quatre jours et donc de diviser aussi le choix en contenant le nombre de références qui vont sortir. Toutes les références ne seront pas disponibles aujourd'hui. Chaque date aura ses références qui vont sortir de manière corrélée".

"Pour éviter la cohue" dans sa boutique, Julie David a permis aux clients de "pré-réserver les références qui sortiront aujourd'hui. Il y a un effet de solidarité qui fait qu'on a beaucoup de visites et de clients qui viennent aujourd'hui, ne serait-ce que pour dire bonjour et pour dire qu'ils nous soutiennent et qu'ils sont là, donc c'est plutôt agréable".

Pour célébrer ses dix ans, le Disquaire Day est décliné cette année en quatre volets : les 20 juin, 29 août, 26 septembre et 24 octobre.