DIRECT. Tour de France 2020 : c'est l'heure du grand départ à Nice, suivez la première étape d'une Grande Boucle très particulière

Ce qu'il faut savoir

C'est l'heure du grand départ pour un Tour de France pas comme les autres. Reportée de deux mois en raison de la pandémie de coronavirus, la 107e édition de la Grande Boucle démarre samedi 29 août à Nice (Alpes-Maritimes), à 14 heures, devant seulement quelques dizaines de personnes, du fait de la crise sanitaire. Vous pouvez suivre et commenter l'événement sur notre site, ou encore voir la course sur france.tv.

Un protocole sanitaire strict pour les équipes. "On en reste à deux cas [positifs au Covid-19] sur 30 personnes d'une même équipe sur une période de sept jours" pour prononcer une exclusion de l'équipe en question, a annoncé samedi matin Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. Une décision finalement "prise par la cellule interministérielle de crise", a-t-il précisé, alors que l'Union cycliste internationale (UCI) et les organisateurs avaient proposé la veille qu'une telle exclusion n'intervienne que si deux des huit coureurs étaient positifs, sans inclure le staff.

Le masque obligatoire. Le départ à Nice se tiendra en "quasi-huis clos", selon une décision des autorités. Le long du parcours dans la ville et dans son arrière-pays montagneux, le port du masque sera obligatoire. L'accès aux cols et ascensions du parcours du Tour de France sera également filtré.

Les chiffres. Vingt-deux équipes de huit coureurs chacune prennent le départ. Les formations vont parcourir 3 484 kilomètres sur 21 étapes, avant de franchir la ligne d'arrivée, dimanche 20 septembre, sur les Champs-Elysées. Cette édition 2020 comporte 29 cols ou côtes.

Les favoris. Un trio se détache. Au premier rang, le Colombien et vainqueur en 2019, Egan Bernal (Ineos). S'il est débarrassé de la concurrence au sein de sa formation (Chris Froome et Geraint Thomas, non sélectionnés), Bernal doit tenir compte de la montée en puissance du Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et de Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), qui avait rivalisé avec lui l'an passé avant d'être contraint à l'abandon à quelques jours de l'arrivée à Paris. Il faudra également suivre de près les coureurs tricolores Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) et Romain Bardet (AG2R La Mondiale), le Néerlandais Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), ou en encore le Colombien Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) et l'ex-triple champion du monde slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).

Une première étape autour de Nice. Deux montées de la côte de Rimiez (5,8 km à 5,1%), classée en troisième catégorie, figurent sur le parcours. Celui-ci, long de 156 kilomètres, comporte deux tours d'une petite boucle et un tour d'une grande boucle dans la métropole niçoise, avec deux passages sur la ligne d'arrivée avant un troisième et dernier sur la promenade des Anglais. Une occasion pour les sprinteurs de briller, alors que le Tour de France 2020 est résolument tourné vers la montagne.

Victoire britannique sur l'épreuve féminine. La Britannique Lizzie Deignan (Trek) a remporté la 7e édition de la Course by le Tour de France, samedi à Nice, en prélude au départ du Tour masculin. Deignan a remonté dans les tout derniers mètres la Néerlandaise Marianne Vos qui avait lancé le sprint de loin, à plus de 300 mètres, sur la promenade des Anglais. La Néerlandaise Demi Vollering a pris la troisième place dans le groupe de six concurrentes qui s'est disputé la victoire au terme des 96 kilomètres.