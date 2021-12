DIRECT. Télétravail : les entreprises récalcitrantes risquent une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 euros par salarié, annonce Elisabeth Borne

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Le ministre délégué chargé du Tourisme et des PME, Jean-Baptiste Lemoyne, précise sur RMC qu'il y aura une "distinction entre les rassemblements statiques et les endroits où l'on circule"". "C'est du bon sens", juge-t-il. "Ce n'est pas la même nature d'équipement."

: #COVID_19 Les foires, les salons, les zoos ou les parcs d'attractions ne seront pas concernés par les jauges. Le ministre délégué chargé du Tourisme et des PME, Jean-Baptiste Lemoyne, l'annonce sur RMC.

: "C'est ces entreprises qu'on pourrait qualifier de récalcitrantes que nous voulons cibler et pas l'écrasante majorité des entreprises qui jouent le jeu."

: "C'est évidemment une mesure qui s'adresse aux entreprises qui ne respectent pas du tout les règles. Il y a certains cas où il n'y pas pas de respect des distances, pas de port du masque, pas de prise en compte des règles qu'on demande en terme de télétravail."

: "On va introduire un amendement dans le projet de loi qui sera discuté la semaine prochaine en prévoyant la possibilité pour l'inspection du travail de prononcer des sanctions jusqu'à 1 000 euros par salarié dont la situation n'est pas conforme dans la limite de 50 000 euros."

: #COVID_19 La ministre du Travail, Elisabeth Borne, annonce sur LCI que les entreprises récalcitrantes à la mise en œuvre du télétravail seront passibles d'une amende allant jusqu'à 1 000 euros par salarié.

: Invité de franceinfo ce matin, Julien Odoul, porte-parole du Rassemblement national, prend la défense des Français qui ne sont pas vaccinés contre le Covid-19.

: Moderna, AstraZeneca, mais aussi... Abdala. Le régulateur mexicain des médicaments a autorisé hier l'utilisation en urgence du vaccin cubain contre le Covid-19. En dehors de Cuba, Abdala a été approuvé au Nicaragua, au Vietnam et au Venezuela.

: Tour de vis aussi en Italie. Le gouvernement italien a décidé hier soir d'exiger le pass vaccinal dans les transports, les hôtels, les terrasses de restaurants, les foires et congrès ainsi que les piscines et salles de gym.

: La France n'est pas la seule (évidemment) à prendre de nouvelles mesures. Face à la flambée des contaminations liées au variant Omicron, le gouvernement grec a annoncé hier une nouvelle série de restrictions, dont l'interdiction de la musique dans les bars et les restaurants pour tenter de limiter les sorties en vue du Nouvel An.

: Quatre soldats de l'armée malienne ont été tués et une dizaine d'autres blessés dans une attaque survenue mardi soir à Nara, dans l'ouest du Mali, une zone où sont implantés les jihadistes. Ce bilan provisoire est fourni par les Forces armées maliennes (Fama).

: Le cercueil de Desmond Tutu a été déposé ce matin dans la cathédrale du Cap. Le grand public va pouvoir rendre hommage, pendant deux jours, au prix Nobel de la paix sud-africain et figure de la lutte contre l'apartheid, disparu à l'âge de 90 ans.









GIANLUIGI GUERCIA / AFP



: Un gros coup de pression. Leffe, le numéro un mondial de la , demande à la micro-brasserie bretonne Leff de changer de nom pour éviter de créer "la confusion chez les consommateurs". France 3 Bretagne en parle.





: Un étrange nuage a alimenté les conversations hier dans les Pyrénées-Orientales. Sa forme lenticulaire faisait penser à un phénomène extraterrestre. On aurait cru une soucoupe volante au-dessus du Mont Canigou. C'est à voir sur France 3 Occitanie.

: En attendant la mise en place de ce statut de repenti, l'heure est au renforcement des contrôles et à l'alourdissement des sanctions. Mais au ministère de la Santé, on l'assure : "Notre politique n'a jamais été de pointer du doigt qui que ce soit. On ne va pas laisser les 10% de non-vaccinés sur le bord du chemin."

: Charlotte et Benoît (dont les prénoms ont été modifiés) ont par exemple bénéficié de la complicité d'un médecin pour leur faux pass sanitaire, ce qui les expose à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Aujourd'hui, ils regrettent et souhaiteraient pouvoir bénéficier du statut de repenti à l'étude par le gouvernement.



"J'ai parlé à beaucoup de gens qui ont fait un faux autour de moi : ils vivent avec la peur de se faire découvrir. Et aussi la honte qui pointe chez certains d'entre eux", dit Benoît.

: Parmi les modes opératoires identifiés figure surtout l'achat de faux certificats de vaccination sur internet, via des réseaux de trafiquants ou parfois avec la complicité d'un professionnel de santé ou d'un de ses employés administratifs. Les autorités répertorient aussi l'utilisation de faux certificats de rétablissement du Covid-19 (tests positifs de moins de six mois), ainsi que l'usage frauduleux d'un QR code attribué à un tiers.

: Dans le sillage des 400 enquêtes lancées depuis l'été dernier, le ministère de l'Intérieur a pu identifier 182 000 faux pass sanitaires en circulation. Nos journalistes Juliette Campion et Catherine Fournier ont enquêté sur ce trafic et recueilli le témoignage de détenteurs de ces attestations frauduleuses.









(ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

: Deux des personnes arrêtées hier lors de l'opération de police contre le site d'information pro-démocratie Stand News à Hong Kong ont été inculpées pour "sédition", selon la police hongkongaise. Nous vous en disons davantage dans cet article.

: C'est l'événement de la rentrée littéraire de janvier 2022. Anéantir, le huitième roman de Michel Houellebecq, sort en librairie dans une semaine. Notre journaliste Laurence Houot vous dit tout ce qu'il faut savoir sur ce pavé de plus de 700 pages.







: Huit millions de Français sont "mal-inscrits" sur les listes électorales, dont une large part de jeunes. C'est parmi eux qu'on retrouve le plus d'abstentionnistes. Pour la présidentielle, les électeurs ont jusqu'au début du mois de mars 2022 pour "bien" s'inscrire. Voici le reportage de franceinfo.

: Tous ces phénomènes ne sont pas liés au changement climatique. Mais ce dernier a joué un rôle aggravant dans de nombreux cas, les rendant plus probables ou plus forts. Retrouvez notre article complet ici.

: L'année a aussi connu son lot d'inondations : en Allemagne, Inde et Chine notamment. Dans la ville chinoise de Zhengzhou, plus de 300 personnes sont mortes, dont certaines piégées dans des rames de métro inondées.







(NOEL CELIS / AFP)

: Il a fait jusqu'à 49,6 °C à la même latitude que la Picardie. Ce record a été battu par la ville de Lytton, au Canada, prisonnière en juin du fameux dôme de chaleur. En Amérique du Nord, l'année a également été marquée par le plus grand incendie de Californie et l'ouragan Ida, qui a noyé New York.







(JOSH EDELSON / AFP)

: L'année 2021 ne sera pas la plus chaude jamais enregistrée. Selon l'Organisation météorologique mondiale, elle devrait se classer à la cinquième ou la septième place. Cela ne l'a pas empêché d'être ponctuée d'événements extrêmes spectaculaires, comme le dôme de chaleur de juin en Amérique du Nord, souvent liés au réchauffement climatique. Petite rétrospective.







(SEBASTIAN SCHMITT / DPA / AFP)

: La presse quotidienne régionale se passionne pour les derniers chiffres de l'Insee en matière de démographie. On apprend qu'il y a 1,6 million d'habitants en Gironde, 1,8 million dans le Rhône, 96 000 nouveaux Bretons et que la Lorraine perd des habitants.

















: Michel Houellebecq fait lui la une du Figaro. Le quotidien conservateur a lu le huitième roman de l'écrivain, Anéantir, en librairie le 7 janvier. "Une somme crépusculaire de plus de 700 pages sur les maux de notre société."





: Dans Le Parisien, trois grands chefs, Anne-Sophie Pic, Cyril Lignac et Juan Arbelaez, nous donnent leurs pour un réveillon du Nouvel An savoureux. Au menu : foie gras, Saint-Jacques et Grand-Marnier.





: Quelles infos font la une des journaux ce matin ? Libération se demande ce qu'attendent les électeurs de gauche. Réponse dans un sondage : une primaire et davantage de service public, notamment.





: Le procès des attentats du 13-Novembre devait reprendre le 4 janvier. Sa reprise va être décalée d'au moins 48 heures, selon les informations de France Inter. Le principal accusé, Salah Abdeslam, a en effet été testé positif au Covid-19.

: La Chine interdit les tatouages à ses footballeurs. Le ministère des Sports chinois demande aux joueurs de sa sélection nationale qui en ont de les "enlever". Le pouvoir communiste entend mettre un frein aux tendances jugées "vulgaires".

: Quelle sera la météo de cet avant-dernier jour de l'année ? Le temps sera plus sec et très nuageux sur la moitié nord, avec des températures douces pour la saison.



Ce matin :









Cet après-midi :

: Voici les principales informations en cette veille de réveillon du Nouvel An :



• L'épidémie enregistre record sur record de contaminations en France, avec 208 000 nouveaux cas hier. "Plus d'un million de Français sont positifs actuellement au coronavirus" et "10% de la population française est cas contact", alerte le ministre de la Santé, Olivier Véran.



• Le masque redevient obligatoire dans les rues de Paris, à partir de demain. Même consigne dans le Val-d'Oise, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne, ainsi que dans les agglomérations de l'Essonne et les centre-villes des agglomérations des Yvelines.



• Les candidats à la présidentielle sont divisés sur l'application dans leurs meetings des nouvelles jauges anti-Covid. C'est hors de question pour Eric Zemmour, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. La majorité en appelle à l'"esprit de responsabilité".



• Cinq départements restent placés en vigilance orange par Météo France : le Puy-de-Dôme, l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie en raison des risques d'inondations, de crues ou d'avalanches.