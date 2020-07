DIRECT. Sommet européen : "Un esprit de compromis" entre les Vingt-Sept sur le plan de relance économique, selon Emmanuel Macron

#SOMMET_EUROPEEN Dans cette prise de parole, le président français a adressé un message aux états dit "frugaux", partisans d'une stricte orthodoxie budgétaire. "Ne pas aujourd'hui être au rendez-vous de l'esprit de compromis et de l'ambition, c'est prendre le risque de revenir dans des moments plus durs et, pour certains qui sont soucieux de cela, qu'au final cela nous coûte plus cher", a lancé Emmanuel Macron.