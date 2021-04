DIRECT. Régionales et départementales : Jean Castex va défendre à l'Assemblée son calendrier pour les élections de juin

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #REGIONALES

• Le Premier ministre Jean Castex va proposer au Parlement de décaler le scrutin d'une semaine pour qu'il se tienne les 20 et 27 juin.



• Deux études affirment que le variant identifié au Royaume-Uni du Sars-CoV-2 n'entraîne pas plus de formes graves du Covid-19.



• Les entreprises employant des "travailleurs saisonniers récurrents" pourront les placer en chômage partiel et bénéficier des aides afférentes jusqu'à la fin du mois de juin, annonce le ministère du Travail.





Que s'est-il passé exactement dans l'usine de Natanz ? Quelles sont les conséquences de cette attaque, qui intervient en pleine reprise des négociations pour tenter de relancer l'accord international sur le nucléaire iranien de 2015 ? Explications.



•Le Paris Saint-Germain affronte ce soir le Bayern Munich en quart de finale retour de Ligue des champions. Les Parisiens s'étaient imposés 3-2 à l'aller et veulent confirmer leur exploit. Francetv sport donne quelques conseils au PSG.

: Invité de franceinfo, Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national et député européen, a salué le choix de l'exécutif de maintenir les élections régionales en juin et de les décaler d'une semaine. "C'est le bon choix, on ne peut pas indiquer à l'ensemble du pays qu'on va rouvrir le pays d'ici le printemps et ne pas voter", a-t-il réagi.

: Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne, était l'invité des "4 Vérités" sur France 2. Il estime qu'il était "important d'écouter" les maires. Il insiste sur la nécessité d'"avoir une campagne et que les citoyens aient envie d'aller voter". Il appelle aussi les élus à s'organiser "en amont afin de déterminer ceux qui vont tenir les bureaux de vote et pouvoir vacciner un maximum d'assesseurs".





: Le Premier ministre Jean Castex devrait soumettre cette proposition aux parlementaires aujourd'hui et demain lors d'un débat à l'Assemblée puis au Sénat. Une décision qui intervient après la consultation des maires. Sur les 24 000 élus interrogés, 13 513 (soit 56%) s'étaient déclarés favorables au maintien du scrutin en juin.

: "C’est une semaine de plus pour la vaccination, une semaine de plus pour faire campagne", justifie une source gouvernementale à France Télévisions.

: L'exécutif confirme avoir décidé finalement de décaler d'une semaine les élections régionales. Le premier tour aurait donc lieu le dimanche 20 juin et le second le 27 juin. #COVID_19

: Les élections devraient être maintenues en juin, mais comment faire campagne en plein confinement ? Les candidats doivent se réinventer pour séduire les électeurs, comme dans les Hauts-de-France où chacun à sa technique pour tenter de garder le lien avec les électeurs. Cela peut aller du tour de bus à la visite virtuelle.

: Sur RTL, le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand assure que le Premier ministre devrait proposer de décaler "d'une semaine le deuxième tour" des élections régionales, soit le 27 juin.

• Le ramadan débute aujourd'hui en France pour des millions de musulmans. Comme l'année dernière, ce mois de jeûne se déroulera dans un contexte sanitaire spécial avec le couvre-feu et la fermeture des lieux de culte à 19 heures.



•Le PSG affronte ce soir le Bayern Munich en quart de finale retour de Ligue des champions. Les Parisiens s'étaient imposés 3-2 à l'aller et veulent confirmer leur exploit. "L'objectif c'est de gagner", a assuré l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino en conférence de presse.