DIRECT. Première soirée sous couvre-feu pour l'Ile-de-France et huit grandes villes

Les habitants de l'Île-de-France et des métropoles de Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-Marseille, Rouen et Grenoble ont désormais pour obligation de rester chez eux entre 21h et 6h, sauf dérogations.