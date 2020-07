DIRECT. Plan de relance européen : Emmanuel Macron salue une "étape majeure" dans la construction de l'Union

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RELANCE

: "Comment faire en sorte que cet argent bénéficie aux entreprises européennes ? On a été très clairs : (...) il y a un livre blanc indiquant que désormais nous allons être extrêmement vigilants sur les aides d'Etat non européennes et ne pas autoriser les entreprises qui en bénéficient à venir porter concurrence aux entreprises européennes, notamment pour les subventions [versées dans le cadre du plan de relance]."

: "Ce qui est important, c'est que l'enveloppe de 750 milliards demeure. Il y a un peu plus de prêts, il y a un peu moins de subventions. (...) Ce qui est important c'est que chaque Etat de l'Union ait accès aux mêmes ressources."

Et si vous vous demandez quels sont ces pays "frugaux" et pourquoi ils s'opposaient à ce plan de relance, franceinfo vous explique tout en vidéo.



: Thierry Breton dit ne pas aimer l'opposition entre les pays "frugaux", qui ont un temps bloqué les négociations sur le plan de relance, et les pays du sud de l'UE. "Chacun contribue", assure le commissaire européen au marché intérieur.

: Thierry Breton souligne que "pas un seul Etat dans le monde" n'était prêt à affronter la crise économique engendrée par la pandémie de Covid-19. "Tous doivent emprunter", martèle-t-il.

: "C'est l'Europe qui emprunte et qui va redistribuer cet argent pour ceux qui vont en avoir besoin. Mais ce n'est pas uniquement de l'argent qui va tomber du ciel. C'est également pour accompagner des plans de relance et de modernisation : plus de numérique, plus d'économie verte. Tout cela, on peut maintenant le coordonner puisque chaque Etat membre va nous présenter son propre plan de relance."

: Thierry Breton rappelle que le budget européen est déjà largement financé par ces droits de douanes. "On l'étend au numérique, on l'étend au carbone, on l'étend au plastique", détaille-t-il.

: "Ce plan va être remboursé à très long terme. (...) Ce ne sont pas les Européens qui vont payer, c'est aux frontières qu'on va mettre des taxes permettant d'accéder au marché intérieur."

: "C'est vraiment un jour historique. Qui eût pensé il y a quelques mois, avant la crise du coronavirus, voir l'Europe emprunter pour l'Europe, emprunter pour les Européens ? (...) Pour la première fois, l'Europe emprunte massivement pour que la solidarité joue entre chaque Etat."

: Suivez l'interview du commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, en direct sur franceinfo.

: Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, sera l'invité de franceinfo à 7h34. Vous pourrez suivre son interview dans notre direct.

Ouest-France revient sur la durée exceptionnelle du sommet européen qui vient de se dérouler à Bruxelles. Au cinquième jour des négociations, les dirigeants de l'UE se sont accordés sur un plan de relance post-coronavirus de 750 milliards d'euros.



Après s'être félicité de cet accord sur Twitter, Emmanuel Macron a participé à une conférence de presse commune avec la chancelière allemande Angela Merkel. Il a souligné que ce sommet européen avait été "l'un des plus longs de l'histoire, peut-être le plus long", mais aussi "un sommet dont les conclusions sont historiques".



: Ce plan prévoit un fonds de 750 milliards d'euros, qui pourront être empruntés par la Commission sur les marchés. Il se décompose en 390 milliards de subventions, qui seront allouées aux Etats les plus frappés par la pandémie et constitueront la dette commune des 27. Par ailleurs, 360 milliards d'euros seront disponibles pour des prêts, remboursables par le pays demandeur.

: "Nous avons un accord. Et un bon accord ! Avec un budget 2021-2027 de 1 074 milliards et un plan de relance de 750 milliards, jamais l'Union européenne n'avait décidé d'investir de manière aussi ambitieuse dans l'avenir", s'est également félicité la Première ministre belge, Sophie Wilmès.

: Les 27 dirigeants de l'UE sont enfin parvenus à s'entendre. Le président du Conseil européen a annoncé sur Twitter un accord sur un plan de relance de 750 milliards d'euros, pour répondre à la crise engendrée par le Covid-19. Ce plan crée pour la première fois une dette commune et s'adosse à un budget pluriannuel de l'UE (2021-2027) de 1 074 milliards d'euros.

: Les 27 dirigeants de l'Union européenne ont trouvé un accord sur un plan de relance "historique" de 750 milliards d'euros.