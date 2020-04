DIRECT. #OnVousRépond : voici les réponses à vos questions sur le coronavirus et le confinement du mardi 14 avril

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: Comment calculer le périmètre d'1 kilomètre autour de chez soi ? Faisons-nous un cercle autour de notre domicile ?

: Bonjour, merci pour votre travail et pour toutes les informations que vous nous transmettez. Je n'ai pas bien compris certains points de l'allocution du Président de la République : les bars, cafés, restaurants, hôtels et campings resteront fermés jusqu'à la mi-juillet ou sont-ils concernés par la date du 11 mai ? Merci.

: Bonjour @Emi. Ils resteront fermés. Je vous remets les propos d'Emmanuel Macron sur ce point. "Les lieux rassemblant du public, restaurants, cafés et hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacles et musées, resteront en revanche fermés à ce stade", a-t-il déclaré. "Les grands festivals et événements avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu’à mi-juillet prochain."

: Bonjour @AnneLaure. Le dernier avis du conseil scientifique n'a pas été mis en ligne au moment où nous parlons. Hier soir, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a d'ailleurs réclamé la publication du document pour en savoir davantage sur le choix du 11 mai. La liste des avis est disponible à cette adresse et le dernier date du 8 mars. Nous vous en parlerons dès que nous l'aurons obtenu.

: Bonjour et merci pour votre travail au quotidien. Savez-vous s’il existe un site sûr où consulter l’avis du conseil scientifique ? Merci d’avance et bon courage.

: De façon tout à fait compréhensible, nombre de vos questions concernent les concours de l'enseignement supérieur. Hier, Emmanuel Macron a simplement indiqué que le gouvernement devra préciser "la bonne organisation qui sera nécessaire en particulier pour les examens et les concours". Nous tentons toujours d'obtenir des informations auprès du ministère de l'Enseignement supérieur, mais je ne sais même pas si ce point a encore été tranché.

: Bonjour @phil. Si, les tests se poursuivent en France. Environ 150 000 tests sont réalisés par semaine, affirme sur RTL Olivier Véran, ministre de la Santé – contre près de 300 000 en Allemagne. En revanche, il n'est pas en mesure de donner un chiffre pour le nombre de tests effectués dans les Ehpad.



Plusieurs médias ont fait remarquer que les données de Santé publique France laissaient apparaître un nombre de tests inférieur aux objectifs du gouvernement : 15 000 par jour contre 30 000 annoncés. Le ministre répond que ces données ne sont pas complètes sur les tests en laboratoire de ville, car elles ne mentionnent qu'un échantillon de trois grands laboratoires. "Il y en a bien plus qui réalisent des tests." Selon certains témoignages que nous recevons, tous les laboratoires ne semblent pourtant pas équipés en tests.

: Jusqu'à présent et jusqu'au 11 mai, on ne teste donc pas les malades ?

: Bonjour . Encore difficile à dire. En Italie, deux mois de blocage coûteront entre 143 et 234 milliards d'euros (soit entre 6,9 et 11,2 % du PIB), selon l'Institut pour la recherche en économie de la Banque d'Italie cité par Le Figaro. Le PIB du Royaume-Uni pourrait se contracter de 25% à 30% au deuxième trimestre, selon le ministre des Finances Rishi Sunak, cité par The Times.

: Bonjour ! Bruno Le Maire annonce 8% de PIB français en baisse. On a des infos équivalentes pour le reste des pays européens ?

: Bonjour @bien flou. Pour le moment, en effet, la stratégie adoptée est de tester uniquement, mais systématiquement, les personnes présentant des symptômes. "Aucun pays du monde ne sera capable de tester tout le monde, plusieurs fois par jour", a déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran, ce matin sur RTL. "Ce que font un certain nombre de pays, c'est l'engagement de tester toutes les personnes présentant des symptômes."

: Seront testés les malades. Ok. Quid des porteurs sains qui contamineront ?

: Bonjour @Anaïs. "Pour les étudiants de l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront pas physiquement jusqu'à l'été. Le gouvernement précisera pour chacun la bonne organisation qui sera nécessaire, en particulier pour les examens et les concours", a déclaré, hier soir, Emmanuel Macron.

: Bonjour, Est-ce que la réouverture des écoles, collèges et lycées le 11 mai implique-t-elle aussi celle des universités ?

: Merci Louis ! Bonjour à toutes et à tous. Je vais tenter de répondre à vos questions, tout en sachant que de nombreux points restent à éclaircir d'ici quinze jours. Le gouvernement est en effet chargé d'élaborer une stratégie de sortie du confinement et de nombreuses consultations sont lancées.

: Bonjour @lion. L'Elysée a mis en ligne sur son site la vidéo de l'allocution d'Emmanuel Macron d'hier soir et le texte complet. "Seul le prononcé fait foi", met en garde la présidence.

: Où trouver le texte écrit du discours du président ?

: Bonjour @Claude. Interrogé à ce sujet par franceinfo, le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy s'est refusé à tout commentaire à ce stade. Il a cependant précisé que le conseil scientifique devrait rendre un nouvel avis d'ici à la fin de la semaine. Par ailleurs, hier soir, Emmanuel Macron n'a pas mentionné le conseil scientifique lors de son allocution alors que le chef de l'Etat l'avait fait lors de ses précédentes prises de parole.

: Bonjour, le conseil scientifique a-t-il vraiment conseillé de rouvrir en premier les écoles? Cet avis est-il public? Peut-on le lire ? Merci.

: Bonjour @Jean-Marc. Les chiffres annoncés par les autorités chinoises sont à prendre avec des pincettes. Avec mon collègue Louis Boy, nous avons écrit, au début du mois, un article décortiquant les différents éléments qui permettent de douter raisonnablement du bilan avancé par Pékin.

: Bonjour. Pensez-vous réellement que la Chine a eu à déplorer si peu de morts alors que les chiffres dans nos démocraties atteignent des pertes bien plus importantes. Très bonne journée.