DIRECT. #OnVousRépond : voici les réponses à vos questions sur le coronavirus et le confinement du jeudi 19 mars

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: Bonjour @Thierry Haut Rhin. Oui, il faut renouveler l'attestation à chacune de vos sorties. Seule l'attestation pour motif professionnel est valable pour toute la durée du confinement.

: Est-ce que mon attestation est valable depuis le jour où je l'ai daté et jusqu'à la fin du confinement, ou dois-je en rédiger une à chacune de mes sorties ? Exemple : je sors aujourd'hui pour faire mes courses et j'y retourne samedi matin ? Une seule attestation ou 2 datées du jours ? Merci de votre réponse

: Bonjour @Jean Marc. Oui, vous pouvez aller chercher vos enfants. L'attestation de déplacement dérogatoire prévoit la possibilité de se déplacer pour "pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnesvulnérables ou la garde d’enfants" .

: Bonjour. Divorcé, j'ai mes 4 enfants en garde alternée par semaine..entière. Ils sont actuellement chez leur mère, à 2km de chez moi.Puis-je les récupérer ce week-end ?

: Bonjour @Vivine. Vous me donnez l'occasion d'en parler. Ce matin, la préfecture de l'île confirme un nouveau cas, le quinzième à La Réunion. Tous ces cas ont été importés, il n'y a pas eu de contamination sur place pour le moment.

: Habitant à la Réunion, je m'étonne qu on ne parle pas de la zone de l'océan indien merci

: Bonjour @Brabra. Je comprends votre désir de rejoindre votre famille mais ce n'est plus possible. Vous prendriez le risque de faire circuler le virus, de contaminer vos proches et de recevoir une amende. Je ne peux que vous conseiller de rester chez vous. Bon courage !

: Bonsoir. J'aimerai partir rejoindre la famille de ma femme en campagne. C'est des personnes âgées, on hésitait à partir. Mais maintenant j'aimerai les rejoindre. Que faire ?

: Bonjour @Jano. L'attestation de déplacement dérogatoire prévoit une catégorie "déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnesvulnérables" . Je pense que votre situation rentre dans cette case. Et n'oubliez pas les gestes barrières (lavage de mains, etc.) pour éviter tout risque de transmission du virus entre vous et votre père.

: Mon père de 92 ans vit seul à 50km de chez moi. Puis-je aller lui rendre visite pour faire ses courses et son ménage. L’auxiliaire de vie ne vient plus.

: Bonjour @Yolande. Oui, vous pouvez en cochant la case "déplacement pour motif familial impérieux" sur votre attestation.

: Ai-je le droit d'aller chercher mon fils et sa femme qui arrivent à Paris car ils rentrent de Nouvelle-Zélande ?