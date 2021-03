DIRECT. #OnVousRépond : posez-nous vos questions sur les nouvelles restrictions sanitaires et le confinement face à l'épidémie de Covid-19

Ce qu'il faut savoir

Nouvelles annonces et nouvelles incertitudes. Le Premier ministre Jean Castex a pris la parole, jeudi 18 mars, pour présenter une série de nouvelles mesures afin de freiner l'épidémie de Covid-19. Ce troisième confinement, qui ne dit pas son nom, est encadré par des règles plus souples que les précédents. Et pose de nombreuses questions. Nous y répondons pendant la journée sur franceinfo.fr.

Seize départements partiellement confinés. La principale annonce de la semaine est l'instauration d'un nouveau confinement sept jours sur sept (et non plus uniquement le week-end) dans 16 départements comprenant toute l'Ile-de-France, les Hauts-de-France, ainsi que les Alpes-Maritimes, l'Eure et la Seine-Maritime. Celui-ci entrera en vigueur dans la nuit de vendredi à samedi et pour au moins quatre semaines.

Le début du couvre-feu repoussé en métropole. A partir de samedi à minuit, le couvre-feu débutera également à 19 heures plutôt qu'à 18 heures dans tout l'Hexagone. Une mesure prise pour coller au passage à l'heure d'été le 28 mars. "Ce choix de moins restreindre les possibilités de sortir de chez soi doit cependant s'accompagner d'une vraie vigilance", a toutefois prévenu Jean Castex.

Renaud Piarroux en chat à 16h30. Le chercheur en épidémiologie à l'institut Pierre Louis et chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière répondra à vos questions sur la maladie, la campagne de vaccination et l'évolution de l'épidémie. Vous pouvez d'ores et déjà nous les envoyer.