DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le Covid-19 à William Dab, ancien directeur général de la santé, en tchat à partir de 16h30

Ce qu'il faut savoir

Les causes d'incertitude ne manquent pas sur le front de l'épidémie de Covid-19. La cinquième vague semble s'approcher de son pic, jeudi 16 décembre, mais on ne sait pas si le nombre de contaminations va régresser ou stagner. Ni pour combien de temps, car l'arrivée du variant Omicron, encore mal connu, devrait rebattre les cartes. Le gouvernement n'exclut pas de prendre de "nouvelles décisions", a annoncé son porte-parole Gabriel Attal, alors qu'un conseil de défense sanitaire est prévu vendredi. Posez toutes vos questions au professeur William Dab, épidémiologiste et ancien directeur général de la santé de 2003 à 2005, dans notre live avec le mot-clé #OnVousRépond. Il y répond à partir de 16h30.

Nouvelles restrictions depuis le Royaume-Uni. Face à "la diffusion extrêmement rapide du variant Omicron" dans le pays, l'entrée en France sera réservée aux personnes justifiant de certains motifs "impérieux". La validité des tests au départ du Royaume-Uni est réduite de 48 heures à 24 heures et un système d'isolement à l'arrivée en France est également instauré, selon Matignon.

Plus de 50 000 cas positifs quotidiens. "On peut considérer qu'on est dans une forme de pic", a expliqué le ministre de la Santé Olivier Véran aux députés mercredi. Mais il est élevé : plus de 50 000 contaminations ont été confirmées mercredi. Le nombre de personnes hospitalisées en soins intensifs pourrait atteindre 4 000 autour de Noël, a estimé Gabriel Attal, alors qu'elles sont 2 850 aujourd'hui.

Vers une vaccination obligatoire ? Une telle décision serait "tout à fait possible", a déclaré le président de la République lors de son interview télévisée diffusée sur TF1 mercredi. Tout en estimant que "nous y sommes quasiment", puisque "plus de 90% de celles et ceux qui devaient se faire vacciner se sont fait vacciner". Ce qui laisse planer un doute sur les intentions du chef de l'Etat.